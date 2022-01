Australian Open 2022 | Rafael Nadal piega Medvedev in rimonta e conquista il record di 21 Slam

(Di domenica 30 gennaio 2022) Un autentico capolavoro.ha compiuto la sua impresa e battuto nella Finale degliil russo Daniil(n.2 del ranking) con lo score di 2-6 6-7 (5) 6-4 6-4 7-5. Una battaglia durata 5 ore e 28 minuti di gioco che ha visto l’iberico prevalere e compiere la storia dal momento che con questo successoha realizzato anche il primato deglivinti (21), scavalcando Roger Federer e Novak Djokovic. A 13 anni dal suo unico successo a Melbourne, Rafa ha trovato la forza per reagire dopo che molti, dopo i primi due set, lo avevano dato per spacciato. E invece è stato lo spagnolo a venir fuori alla distanza facendo la differenza di testa e di gambe endo così il titolo nella terra dei ...

Eurosport_IT : RAFA NADAL FA LA STORIA! ?? Lo spagnolo vince gli Australian Open e diventa il 1° tennista a conquistare 21 titoli… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS NADAL VINCE GLI AUSTRALIAN OPEN BATTUTO IN FINALE MEDVEDEV 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 #SkySport… - CB_Ignoranza : Sotto di due set, Rafa Nadal compie un’incredibile rimonta contro Medvedev e vince gli Australian Open dopo 13 anni… - SofyPiccinini : RT @Eurosport_IT: RAFA NADAL FA LA STORIA! ?? Lo spagnolo vince gli Australian Open e diventa il 1° tennista a conquistare 21 titoli Slam!… - retnixuu : RT @Lazurismo: La storia dell'Australian Open non potrà essere cambiata mi dispiace -

Rafa Nadal è nella storia: lo spagnolo conquista gli Australian Open battendo in finale il russo Daniil Medvedev in 5 set (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5) e diventando il tennista con più successi negli Slam ...