Vlahovic e le felici sorprese dell’uomo in più nel calcio (Di sabato 29 gennaio 2022) È la clausola del buon peso, nei sentieri del calciomercato ha una sua dignità e un’origine più antica della plusvalenza. E in questo gennaio 2022 ha anche una decente attualità. Risponde alla regola di chi, davanti al bancone del salumiere, sente dire: "Dottore, sono tre etti e due. Che faccio, lascio?". Lasci. Non c’entra nulla con quelle stregonerie da supermercato, il "paghi uno, prendi due" non ha la leggerezza del buon peso, non lascia in bocca la soddisfazione di esserti fatto un regalino (meritato), altra cosa rispetto a quella diffidenza da scaffale del supermarket. Nel calcio l’uomo in più finisce spesso con l’assumere connotazioni sorprendenti. E tendenzialmente felici. Prendete il caso di Dusan Vlahovic: la Fiorentina cinque anni fa lo pagò 1 milione e mezzo, più altri 500 mila euro, anche qui per ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 29 gennaio 2022) È la clausola del buon peso, nei sentieri delmercato ha una sua dignità e un’origine più antica della plusvalenza. E in questo gennaio 2022 ha anche una decente attualità. Risponde alla regola di chi, davanti al bancone del salumiere, sente dire: "Dottore, sono tre etti e due. Che faccio, lascio?". Lasci. Non c’entra nulla con quelle stregonerie da supermercato, il "paghi uno, prendi due" non ha la leggerezza del buon peso, non lascia in bocca la soddisfazione di esserti fatto un regalino (meritato), altra cosa rispetto a quella diffidenza da scaffale del supermarket. Nell’uomo in più finisce spesso con l’assumere connotazioni sorprendenti. E tendenzialmente. Prendete il caso di Dusan: la Fiorentina cinque anni fa lo pagò 1 milione e mezzo, più altri 500 mila euro, anche qui per ...

Advertising

giulio_galli : RT @JuventusClub19: ??? #Vlahovic: «Oggi è una giornata meravigliosa, speciale per me. È uno dei compleanni più felici vissuti fino a ora. V… - lucailenia04 : RT @MilanistThe: ?? (Parte 1)Chiudiamo la polemica tifosi felici, tifosi delusi. Al netto della frustrazione dei colpi #Vlahovic e #Gosens,… - MilanistThe : ?? (Parte 1)Chiudiamo la polemica tifosi felici, tifosi delusi. Al netto della frustrazione dei colpi #Vlahovic e… - therealscabot : Si ok, abbiamo preso Vlahovic. Tutti felici. Ma deve farne di gol prima che possa superare David, Carlitos o Gonzalo. ?????? - matfontanarosa : @jup1897 Anche il trio Bernardeschi-Vlahovic-Chiesa non sarebbe male. Sarebbero felici i tifosi della Juventus sicu… -