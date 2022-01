Usa: 'non diventi simbolo',fucile usato a Kenosha sarà distrutto (Di sabato 29 gennaio 2022) Il fucile d'assalto utilizzato dall'adolescente statunitense Kyle Rittenhouse per uccidere due uomini e ferine un terzo durante una manifestazione contro il razzismo in Wisconsin nel 2020 sarà ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) Ild'assalto utilizzato dall'adolescente statunitense Kyle Rittenhouse per uccidere due uomini e ferine un terzo durante una manifestazione contro il razzismo in Wisconsin nel 2020...

Advertising

fattoquotidiano : Usa, giudice cancella le licenze petrolifere concesse dall’amministrazione Biden nel Golfo del Messico: “Non consid… - petergomezblog : Quirinale, ecco cosa diceva #Cassese di #Salvini: “Non cerca mai di articolare il suo pensiero, usa solo slogan ba… - AndreaVallascas : Mister Goldman Sachs non può essere il Presidente della Repubblica italiana. Il nostro popolo non ha bisogno di un… - crazybalzano : @stellainblack @Willhel77324546 @fabcet Il Comando Supremo delle Forze Armate e il Capo della Magistratura in mano… - Dade_Maglio : @bag50_ @ZioKlint @Ingestibile79 Siamo d'accordo che la Germania non sia fatta di santi. Va però detto che loro cla… -