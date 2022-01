Sergio Mattarella verso la rielezione, prima era successo solo al suo predecessore Napolitano (Di sabato 29 gennaio 2022) si va verso una rielezione di . L'attuale diventerà così il secondo Capo dello Stato a concedere un mandato bis, come era accaduto al suo predecessore, . Leggi anche > Lo stallo politico - ... Leggi su leggo (Di sabato 29 gennaio 2022) si vaunadi . L'attuale diventerà così il secondo Capo dello Stato a concedere un mandato bis, come era accaduto al suo, . Leggi anche > Lo stallo politico - ...

Advertising

fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - berlusconi : Ho telefonato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Gli ho assicurato il sostegno di Forza Italia per… - RaiNews : I capigruppo della maggioranza di governo, uscendo dal Palazzo del #Quirinale, hanno riferito che il Capo dello Sta… - R00Tv : RT @pietrosversion: Sergio Mattarella oggi: - davidegaddoni : @AdrianaSpappa @vitalbaa E comunque non distorciamo. Non è vero che non sono riusciti ad eleggere il PdR. Non sono… -