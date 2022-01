Rugby, Top10: Petrarca supera Viadana, decimo successo consecutivo (Di sabato 29 gennaio 2022) Continua la marcia del Petrarca che trova il decimo successo consecutivo nel Peroni Top10, con una gara da recuperare, nel secondo turno del girone di ritorno del massimo campionato. Domani alle 14 toccherà alla Lazio che ospita la Femi-CZ Rovigo al ‘Giulio Onesti’ di Roma, mentre le Fiamme Oro fanno visita all’HBS Colorno alle 14.30, entrambi gli incontri in diretta su fedeRugby.it e sui social. Al ‘Plebiscito’ due mete per tempo dei padroni di casa mettono un bel sigillo sul match e consegnano ai tuttineri la vittoria per 29-10 ed il punto di bonus sul Viadana. Agli avversari non basta la meta di Sassi a metà della ripresa per provare a ricucire il divario prima che, al sessantanovesimo minuto, la meta di Michieletto fissi il punteggio e consolidi il primato di ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Continua la marcia delche trova ilnel Peroni, con una gara da recuperare, nel secondo turno del girone di ritorno del massimo campionato. Domani alle 14 toccherà alla Lazio che ospita la Femi-CZ Rovigo al ‘Giulio Onesti’ di Roma, mentre le Fiamme Oro fanno visita all’HBS Colorno alle 14.30, entrambi gli incontri in diretta su fede.it e sui social. Al ‘Plebiscito’ due mete per tempo dei padroni di casa mettono un bel sigillo sul match e consegnano ai tuttineri la vittoria per 29-10 ed il punto di bonus sul. Agli avversari non basta la meta di Sassi a metà della ripresa per provare a ricucire il divario prima che, al sessantanovesimo minuto, la meta di Michieletto fissi il punteggio e consolidi il primato di ...

