Quirinale, verso il Mattarella bis: anche Salvini a favore. Draghi vede il Capo dello Stato: resti per il bene e la stabilità del Paese (Di sabato 29 gennaio 2022) In corso la settima votazione in Parlamento per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Dopo l'astensione nella prima chiama, i grandi elettori Pd e M5S partecipano alla seconda chiama. Indicazione è per Mattarella. C'è chi si scommette che potrebbe arrivare anche a quota 400. Ok di Salvini: «Chiediamo a Mattarella di restare, e così la squadra resta così, Draghi resta a Palazzo Chigi». Ira della Meloni: «Non posso crederci». Elezione potrebbe avvenire già stasera con l'ottava votazione. Colloquio di mezz'ora Draghi-Mattarella. Telefonata tra il leader della Lega e il premier.

