Quirinale, Mattarella rieletto. Lunghissimo applauso dell’aula, ha ottenuto 759 voti – La diretta (Di sabato 29 gennaio 2022) 21.00 – Fico e Casellati salgono al Colle I presidenti di Camera e Senato saliranno ora al Colle, in via XX Settembre, e saranno ricevuti nella sala del Bronzino dove mostreranno il verbale dell’elezione al presidente della Repubblica. L’annuncio di Roberto Fico: «Mi recherò immediatamente al domicilio dell’eletto con la presidente del Senato per comunicargli la sua elezione». 20.58 – Mattarella è il secondo più votato dopo Pertini Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica con 759 voti su un totale di 983 presenti e votanti. Il record assoluto resta del presidente Sandro Pertini che fu eletto con 832 voti. Mattarella diventa così il secondo capo dello Stato più votato. Ciampi fu eletto con 707 voti. Lo stesso Mattarella ... Leggi su open.online (Di sabato 29 gennaio 2022) 21.00 – Fico e Casellati salgono al Colle I presidenti di Camera e Senato saliranno ora al Colle, in via XX Settembre, e saranno ricevuti nella sala del Bronzino dove mostreranno il verbale dell’elezione al presidente della Repubblica. L’annuncio di Roberto Fico: «Mi recherò immediatamente al domicilio dell’eletto con la presidente del Senato per comunicargli la sua elezione». 20.58 –è il secondo più votato dopo Pertini Sergioè statopresidente della Repubblica con 759su un totale di 983 presenti e votanti. Il record assoluto resta del presidente Sandro Pertini che fu eletto con 832diventa così il secondo capo dello Stato più votato. Ciampi fu eletto con 707. Lo stesso...

Advertising

Inter : ?? | PRESIDENTE Caro Presidente Mattarella, Le auguriamo il meglio per il nuovo mandato. Ovviamente sappiamo che… - matteorenzi : Mantenere Mattarella al Quirinale e Draghi a Chigi è l’unico modo per lasciare l’Italia al riparo dalle strampalate… - fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - SilvanaColomb10 : RT @lapoelkann_: Un uomo saggio e onorevole. Uno statista che rimarrà nei libri di storia per la dedizione e l’amore verso il Paese e l’att… - ingol_dav : RT @PBurattini: Mattarella bis per incapacità di intendere e volere del sistema dei partiti. #Quirinale -