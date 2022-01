Presidente della Repubblica? Alexa sceglie Beppe Vessicchio (Di sabato 29 gennaio 2022) Alla domanda sulla scelta del prossimo Capo dello Stato, la voce di Alexa risponde: «Direi una persona che sa mettere d’accordo tutti gli italiani, accordarli tutti. Ecco, propendo per un grande direttore d’orchestra: io scelgo Beppe Vessicchio». Lo stratagemma ideale per stemperare le tensioni che si stanno accumulando, mentre il Paese è in una fase di stallo iniziata ufficialmente lunedì scorso con il primo scrutinio. Vessicchio al Quirinale: la risposta di Alexa «Alexa, chi scegli come Presidente della Repubblica?». Il maestro Beppe Vessicchio ha commentato questa mozione in suo favore da parte dell’assistente vocale di Amazon: «È da lunedì che mi arrivano messaggi e video con la risposta di ... Leggi su zon (Di sabato 29 gennaio 2022) Alla domanda sulla scelta del prossimo Capo dello Stato, la voce dirisponde: «Direi una persona che sa mettere d’accordo tutti gli italiani, accordarli tutti. Ecco, propendo per un grande direttore d’orchestra: io scelgo». Lo stratagemma ideale per stemperare le tensioni che si stanno accumulando, mentre il Paese è in una fase di stallo iniziata ufficialmente lunedì scorso con il primo scrutinio.al Quirinale: la risposta di, chi scegli come?». Il maestroha commentato questa mozione in suo favore da parte dell’assistente vocale di Amazon: «È da lunedì che mi arrivano messaggi e video con la risposta di ...

Advertising

matteorenzi : Che il capo dei servizi segreti in carica diventi Presidente della Repubblica è inaccettabile. Si tratta di una der… - borghi_claudio : Sarà per me un vero onore oggi poter votare @Pres_Casellati come Presidente della Repubblica di tutti gli Italiani.… - matteorenzi : L'indecoroso show di chi ha scambiato l'elezione del Presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor dimos… - Puccetto3 : Il nuovo presidente della Repubblica sarà Catarbia. - Maria33759436 : RT @LilianaArmato: Manchi tu. Saresti stato un meraviglioso Presidente della Repubblica. #PresidenzaDellaRepubblica #Quirinale #26gennai… -