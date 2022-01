(Di sabato 29 gennaio 2022) Ilcon unprende posizione sulla conferma di Luciano, la SSCN fa sapere: “Ha contratto fino al 2024“. In questi ultimi giorni si è parlato di un rinnovo di contratto perda parte del. Un rinnovo che secondo Aurelio De Laurentiis non ha senso di esistere, dato che il tecnico azzurro è giàsulla panchina dei partenopei. Le indiscrezioni parlavano di rinnovo perdi due anni, ma secondo quanto fa sapere ilil contratto è già firmato e quindi non c’è bisogno di prolungare. Per questo la società partenopea vede in questa esposizione mediatica, una volontà di destabilizzare l’ambiente.al: il ...

Advertising

claudioruss : Il #Napoli in una nota annuncia: “La SSCN ha un contratto con Luciano #Spalletti che lega l'allenatore alla società… - napolipiucom : Napoli: 'Spalletti già confermato, non serve altro' - il comunicato ufficiale #CalcioNapoli #napoli… - gilnar76 : Napoli, il comunicato su Spalletti #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Napoli, il comunicato su Spalletti - NapoliCalciogol : Rinnovo Spalletti, l'attacco del Napoli: “Ha già un accordo fino al 2024” -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spalletti

Il regalo per Lucianopotrebbe essere Giacomo Raspadori , che nelle ultime ore ha ... in caso di contemporaneo addio anche di Mertens , è logico pensare che ilvoglia regalarsi un ...Ha sorpreso molti (soprattutto in negativo) il comunicato ufficiale diramato dalin cui si specifica che non c'è alcun bisogno di confermare- come da richiesta di alcuni giornalisti - perché il tecnico toscano ha già un contratto fino al 2024 e non necessita di ...Il #Napoli attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito internet "contesta un certo giornalismo disinformato e approssimativo ...Dopo lo stage in Nazionale con Roberto Mancini l'attaccante, il difensore e il portiere hanno ripreso gli allenamenti a Castelvolturno ...