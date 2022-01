Milan | Plizzari in prestito al Lecce fino al 30 giugno 2022

(Di sabato 29 gennaio 2022) Il portiere Alessandrolascia momentaneamente ile va inal. Lo ha reso noto la stessa società rossonera tramite un comunicato ufficiale. Ilha fatto sapere “di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Alessandroalal 30. Il club rossonero augura ad Alessandro le migliori soddisfazioni per il prosieguo della stagione sportiva“. SportFace.

AntoVitiello : L'U.S. Lecce comunica che Alessandro #Plizzari, portiere classe 2000 proveniente dall'A.C. #Milan, domani sarà a Le… - AntoVitiello : AC #Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Alessandro #Plizzari… - DiMarzio : #SerieB | #Lecce, ufficiale l'arrivo di #Plizzari dal #Milan

LECCE ( di Carmen Tommasi ) - In casa Lecce è il giorno di Antonino Ragusa e Alessandro, i due ultimi ed importanti colpi di mercato del direttore dell'area tecnica del Lecce ...del. Due ...Lecce comunica che, i calciatori Alessandro, portiere classe 2000 proveniente dall'A. C.e l'esterno offensivo classe '90, Antonino Ragusa dall'Hellas Verona, domani saranno a Lecce ...Alessandro Plizzari va ancora in prestito dal Milan. Questa volta sarà il portiere del Lecce: prestito secco fino a giugno. Il comunicato del club ...Il portiere classe 2000, dopo aver sostenuto le visite mediche, ha firmato il proprio accordo con il Lecce. Alessandro Plizzari sarà il nuovo vice-Gabriel. In attesa del rientro di Marco Bleve, il clu ...