Maurizio Montesi | la “Zecca” del calcio

(Di sabato 29 gennaio 2022) GLIEROIDEL.COM (Antonio Mattera) – MISSING IN SOCCER «Io sono nato tra i casermoni della bassa borghesia, sono figlio della spaventosa speculazione edilizia di Roma, mio padre è impiegato al Ministero della Marina, mia madre è casalinga, ho due sorelle. La strada mi ha insegnato più dei libri, quando posso continuo a frequentare Piazza Giovane Italia, il quartiere delle Vittorie.». Questa è la storia di un calciatore “scomparso”, vittima della damnatio memoriae, per il suo pensiero, di un antieroe in un mondo, quello del, spesso chiuso a riccio su sé stesso, omertoso e anche vendicativo. Dirimangono, negli annali del, poche presenze nell’Album Panini che, mai come in questo caso, da semplice svago adolescenziale, diventa memoria storica....