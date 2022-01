LIVE Barty-Collins 6-3 1-4 | Finale Australian Open 2022 in DIRETTA | l’americana conferma il break

(Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Dritto in contropiede della. E ARRIVA UN ALTRO, 1-5! Back di rovescio che finisce in rete, ora la statunitense serve per il set! 15-40 Doppio fallo! Due palle! 15-30 Ancora un errore da matita rossa per la, che ha la palla per chiudere il punto ma sbaglia, e di tanto, lo schiaffo al volo. 15-15 Scambio in difesa per l’a, ma lanon chiude con la volée lasciando spazio al passante avversario. 0-15 Doppio fallo per la. GAME, 1-4. Servizio e dritto con cui spiazza l’avversaria. 40-15 Brava la, che attacca bene a rete per chiudere con lo smash. 30-15 ...

9.15 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTAdi Ashleigh- Danielle Collins, partita valida per la finale del torneo femminile dell'Australian Open 2022. Buongiorno a tutti e benvenuti ...SEGUI ILDEL MATCH TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMI AUSTRALIAN OPEN CALENDARIO, PROGRAMMA E TV La finale Slam trae Collins si svolgerà oggi, sabato 29 gennaio, non prima ...Join John Brewin for updates as the world No 1 takes on an American opponent playing her first grand slam final ...Follow live coverage of the 2022 Australian Open women’s singles final between Ashleigh Barty and Danielle Collins at the Rod Laver Arena in Melbourne.