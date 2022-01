Il Parlamento vuole Mattarella, Lega e PD ora favorevoli al “bis”: Draghi fa da mediatore (Di sabato 29 gennaio 2022) Colpo di scena nelle votazioni per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Dopo la giornata di ieri, che ha visto l’impallinamento di Elisabetta Casellati con 71 franchi tiratori, sembrava che l’orientamento dei partiti fosse quello di puntare su una donna. Ma la seconda votazione, che pure ha fatto registrare quasi 500 astenuti, ha indicato quello che sembra il volere del Parlamento anche come risposta all’incapacità dei propri leader. Il presidente uscente, Sergio Mattarella, ha infatti ottenuto 336 voti: un risultato enorme – considerando che nessuna forza politica ha indicato il suo nome – che ha fatto riflettere sia il Partito Democratico che la Lega. LEGGI ANCHE => Come (e quando) si vota il Presidente della Repubblica: tutto quello che c’è da sapere Già ieri sera il segretario del PD, Enrico Letta, ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 29 gennaio 2022) Colpo di scena nelle votazioni per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Dopo la giornata di ieri, che ha visto l’impallinamento di Elisabetta Casellati con 71 franchi tiratori, sembrava che l’orientamento dei partiti fosse quello di puntare su una donna. Ma la seconda votazione, che pure ha fatto registrare quasi 500 astenuti, ha indicato quello che sembra il volere delanche come risposta all’incapacità dei propri leader. Il presidente uscente, Sergio, ha infatti ottenuto 336 voti: un risultato enorme – considerando che nessuna forza politica ha indicato il suo nome – che ha fatto riflettere sia il Partito Democratico che la. LEGGI ANCHE => Come (e quando) si vota il Presidente della Repubblica: tutto quello che c’è da sapere Già ieri sera il segretario del PD, Enrico Letta, ...

