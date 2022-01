Green pass, min. Salute: «Circolano false mail su scadenza» (Di sabato 29 gennaio 2022) «Stanno circolando email false da un mittente che si finge il Ministero della Salute. Se hai ricevuto un’email con oggetto ‘Attenzione: Certificazione verde Covid-19 sospesa’, inviata da ministerodellaSalute.pro.it, NON proviene dal Ministero della Salute, ma si tratta di un tentativo di #phishing». È il Ministero della Salute a segnalarlo con un post su Facebook, in merito a una presunta sospensione del Green pass. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Se ricevete su Whatsapp il messaggio sui “500 euro a chi si vaccina”, cancellatelo: è phishing Il #phishing, si spiega, «è una truffa su Internet attraverso la quale malintenzionati cercano di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali per ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 29 gennaio 2022) «Stanno circolando eda un mittente che si finge il Ministero della. Se hai ricevuto un’econ oggetto ‘Attenzione: Certificazione verde Covid-19 sospesa’, inviata da ministerodella.pro.it, NON proviene dal Ministero della, ma si tratta di un tentativo di #phishing». È il Ministero dellaa segnalarlo con un post su Facebook, in merito a una presunta sospensione del. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Se ricevete su Whatsapp il messaggio sui “500 euro a chi si vaccina”, cancellatelo: è phishing Il #phishing, si spiega, «è una truffa su Internet attraverso la quale malintenzionati cercano di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali per ...

