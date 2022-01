Giù la maschera, tutto resta com’è: Mattarella bis e Draghi premier (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen – L’indecorosa telenovela potrebbe è giunta ai titoli di coda. A breve, forse già al secondo round odierno previsto alle 16:30, dal cilindro parlamentare potrebbe spuntare il nome di Sergio Mattarella. Un bis che appare in questo momento l’unica soluzione per uscire dall’impasse, creata un po’ ad arte e un po’ dalle divisioni palesatesi in seno a centrodestra e centrosinistra. Un epilogo, a dirla tutta, sin troppo prevedibile. Su questo giornale d’altronde lo scriviamo da giorni, nonostante le pervicaci sirene dei “maratoneti” televisivi continuino a proporre gli spartiti più improbabili. Mattarella bis e Draghi premier: fine della sceneggiata E’ a ben vedere tutta una questione di numeri effettivi: non esiste schieramento che possa impuntarsi per vincere la partita con un proprio nome. Meglio, allo stato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen – L’indecorosa telenovela potrebbe è giunta ai titoli di coda. A breve, forse già al secondo round odierno previsto alle 16:30, dal cilindro parlamentare potrebbe spuntare il nome di Sergio. Un bis che appare in questo momento l’unica soluzione per uscire dall’impasse, creata un po’ ad arte e un po’ dalle divisioni palesatesi in seno a centrodestra e centrosinistra. Un epilogo, a dirla tutta, sin troppo prevedibile. Su questo giornale d’altronde lo scriviamo da giorni, nonostante le pervicaci sirene dei “maratoneti” televisivi continuino a proporre gli spartiti più improbabili.bis e: fine della sceneggiata E’ a ben vedere tutta una questione di numeri effettivi: non esiste schieramento che possa impuntarsi per vincere la partita con un proprio nome. Meglio, allo stato ...

