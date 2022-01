GF Vip | Sonia Bruganelli shock su Paolo Bonolis | “In passato è stato con un uomo”

(Di sabato 29 gennaio 2022) Tutto è cominciato quando nella puntata del GF Vip 6 di ieri sera si stava parlando dell’amore libero di Alex Belli e Delia Duran.si è detta scioccata: “Io pensavo di essere avanti luce, e invece sentendo tutto questo sono davvero indietro”. A questo punto Alfonso Signorini ha chiesto alla signorase inavesse avuto dei rapporti con una donna.ha risposto di no, ma poi ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti (compreso il conduttore) a bocca aperta. “Io non sono mai stata con una donna, mio marito sì con un altro” ha ammesso candidamente. Si tratta della verità o era solo una provocazione?. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Alex Belli torna e spiazza su Delia e Soleil: “Non rinuncerei a nessuna delle due” In ...

Advertising

LaMammaN1 : - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli gela lo studio: “Situazione borderline con Bonolis? Lui con un uomo sì…”. E S… - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli gela lo studio: “Situazione borderline con Bonolis? Lui con un uomo sì…”. E S… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: GF Vip, #sonia bruganelli choc su #paolo bonolis: «Mio marito è stato con un uomo» - ilmessaggeroit : GF Vip, #sonia bruganelli choc su #paolo bonolis: «Mio marito è stato con un uomo» -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Sonia

Bruganelli accusa Federica di aver fatto strategia con Gianmaria La 38esima puntata del Grande Fratello6 è stata particolarmente difficile per Federica Calemme , che ha dovuto far i conti ...La ricercata opinionista alla edizione del ' Grande Fratello', al fianco della collega amica - nemicaBruganelli , è di certo riuscita a lasciarsi amare dal pubblico Mediaset. Nonostante, ...All'inizio della loro conoscenza, pare che Adriana Volpe abbia tentato di diventare amica della Bruganelli anche confidandole situazioni molto intime sue ma la Bruganelli è sempre rimasta sulla sua po ...Tra coloro che non hanno mai nascosto di provare una particolare simpatia per la giovane influencer vi troviamo l'opinionista Sonia Bruganelli che in diverse occasioni ha scelto di donare proprio a S ...