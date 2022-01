GF Vip, la rabbia di Adriana Volpe contro Alex e Delia: “Non parlate più di matrimonio!” (Di sabato 29 gennaio 2022) Tra le più scioccate dall’idea di “amore libero” spiegata da Alex Belli e Delia Duran nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, c’è senza dubbio Adriana Volpe. L’opinionista si è infuriata in primis al pensiero che i due si sono sempre professati sposati davanti a Dio, in quanto la cerimonia di “unione spirituale” è stata comunque celebrata dal padre di Alex che è un diacono, dunque appartenente alla Chiesa Cattolica, che di certo non approva l’amore libero come lo intendono Alex e Delia. “Non parlate più di matrimonio!” ha tuonato la Volpe, “non vi permetto di parlare di nozze davanti a Dio e poi dire certe cose!”. Inutile dire che in studio c’è stata una vera e propria standing ovation per la ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 29 gennaio 2022) Tra le più scioccate dall’idea di “amore libero” spiegata daBelli eDuran nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, c’è senza dubbio. L’opinionista si è infuriata in primis al pensiero che i due si sono sempre professati sposati davanti a Dio, in quanto la cerimonia di “unione spirituale” è stata comunque celebrata dal padre diche è un diacono, dunque appartenente alla Chiesa Cattolica, che di certo non approva l’amore libero come lo intendono. “Nonpiù di” ha tuonato la, “non vi permetto di parlare di nozze davanti a Dio e poi dire certe cose!”. Inutile dire che in studio c’è stata una vera e propria standing ovation per la ...

zazoomblog : Giucas Casella accusato di falsità da Nathaly al Grande Fratello Vip: rabbia e lacrime per l’illusionista -… - KavanaghAmber : Occhio a quello che scrivete nella rabbia, soprattutto quando lanciate gravi accuse non verificabili o calunniose v… - 9Martinini : Quirinale, la rabbia di Luca Argentero: 'Sei una vergogna. Quanto vorrei sapere il tuo nome'. Lo sfogo per i vip vo… - fpmeuron : - jackies1606 : Quirinale, la rabbia di Luca Argentero: “Sei una vergogna. Quanto vorrei sapere il tuo nome”. Lo sfogo per i vip v… -