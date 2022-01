Formula E oggi, E-Prix Diriyah 2022: orari 29 gennaio, programma, tv, streaming (Di sabato 29 gennaio 2022) La Formula E non si ferma e si prepara per la ‘gara-2’ del E-Prix di Diriyah. La battaglia è assicurata dopo la spettacolare competizione di ieri che ha incoronato l’olandese Nick De Vries (Mercedes), primo davanti al belga Stoffel Vandoorne (Mercedes) ed al britannico Jake Dennis (Andretti). Si corre nuovamente nella cittadina araba, un impianto non permanente composto da 21 curve. Come sempre occhi puntati alla 18° staccata, il punto perfetto per sorpassare i rivali che si colloca al termine del rettifilo in cui è situata la griglia di partenza. La qualifica potrebbe rivelarsi cruciale in una pista che è caratterizzata da due tratti ricchi di pieghe in cui ogni errore può costare caro. Occhi puntati anche sul nostro Antonio Giovinazzi (Dragon/Penske), pilota che ieri ha completato in 20° posizione. Formula E, gara-1 ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) LaE non si ferma e si prepara per la ‘gara-2’ del E-di. La battaglia è assicurata dopo la spettacolare competizione di ieri che ha incoronato l’olandese Nick De Vries (Mercedes), primo davanti al belga Stoffel Vandoorne (Mercedes) ed al britannico Jake Dennis (Andretti). Si corre nuovamente nella cittadina araba, un impianto non permanente composto da 21 curve. Come sempre occhi puntati alla 18° staccata, il punto perfetto per sorpassare i rivali che si colloca al termine del rettifilo in cui è situata la griglia di partenza. La qualifica potrebbe rivelarsi cruciale in una pista che è caratterizzata da due tratti ricchi di pieghe in cui ogni errore può costare caro. Occhi puntati anche sul nostro Antonio Giovinazzi (Dragon/Penske), pilota che ieri ha completato in 20° posizione.E, gara-1 ...

