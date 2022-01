Concorsi pubblici | i tarantini meritano trasparenza?

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 29 gennaio 2022) In queste ore si è creato clamore intorno alla scadenza dei contratti a tempo determinato degli autisti Kyma Mobilità ed è palpabile, leggendo i commenti dei cittadini sui social, l’assenza dipercepita negli avvisidel nostro Comune. Gli avvisiservono a sopperire temporaneamente alle carenze di organico della pubblica amministrazione e delle società in house, in attesa che si svolgano iche – ricordiamo – sono l’unico canale previsto dalla legge per l’accesso al pubblico impiego. Troppo spesso, però, i ritardi sull’espletamento di tali procedure prolungano i tempi contrattuali per chi accede ad un posto pubblico senza aver sostenuto nessuna prova. Da pochi mesi si passa ad anni, generando in chi è in attesa di partecipare al concorso dubbi e perplessità. Se poi tali avvisi, ...