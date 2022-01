Chiesa quando torna in campo? Un problema che nessuno aveva considerato (Di sabato 29 gennaio 2022) L’infortunio di Federico Chiesa ha complicato e non poco i piani della Juventus, ma dopo l’operazione è tempo di passare alla riabilitazione. La Juventus ha avuto in Federico Chiesa l’acquisto che nella passata stagione ha sconvolto in positivo il mercato bianconero, ma l’infortunio lo lascerà fuori davvero per tanto tempo e sarà dura riaverlo al massimo. Federico Chiesa è stato uno dei giocatori fondamentali della Juventus in queste due stagioni e la sua presenza ha permesso alla Vecchia Signora di resistere nonostante una serie di difficoltà non di poco conto. Il passaggio prima da Sarri a Pirlo, la perdita dello Scudetto dopo nove anni gloriosi e il ritorno di Massimiliano Allegri, con risultati ancora non entusiasmanti, hanno causato così una serie di malumori all’interno dell’ambiente bianconero. Il campioncino figlio d’arte ha ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 29 gennaio 2022) L’infortunio di Federicoha complicato e non poco i piani della Juventus, ma dopo l’operazione è tempo di passare alla riabilitazione. La Juventus ha avuto in Federicol’acquisto che nella passata stagione ha sconvolto in positivo il mercato bianconero, ma l’infortunio lo lascerà fuori davvero per tanto tempo e sarà dura riaverlo al massimo. Federicoè stato uno dei giocatori fondamentali della Juventus in queste due stagioni e la sua presenza ha permesso alla Vecchia Signora di resistere nonostante una serie di difficoltà non di poco conto. Il passaggio prima da Sarri a Pirlo, la perdita dello Scudetto dopo nove anni gloriosi e il ritorno di Massimiliano Allegri, con risultati ancora non entusiasmanti, hanno causato così una serie di malumori all’interno dell’ambiente bianconero. Il campioncino figlio d’arte ha ...

