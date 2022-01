Australian Open 2022, quattordicesima giornata: Nadal a un passo dalla storia, Medvedev per il numero 1 (Di sabato 29 gennaio 2022) La quattordicesima giornata degli Australian Open 2022 non può che corrispondere con la conclusione del torneo; la prima risposta in questo senso arriva dal femminile, con Ashleigh Barty che si è laureata campionessa, battendo in 2 set Danielle Collins. Arriviamo dunque alla prima finale Slam maschile della stagione 2022, che vede opposti Daniil Medvedev e Rafael Nadal. Il cammino di entrambi è stato abbastanza lineare, con poche difficoltà, ma tutti e due hanno avuto un momento critico dove hanno rischiato di essere eliminati. Lo spagnolo non è mai stato sotto nel punteggio, ma Denis Shapovalov è stato ad un solo set dalla vittoria nei quarti di finale; nello stesso turno, il russo ha dovuto rimontare uno svantaggio di 2 parziali ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Ladeglinon può che corrispondere con la conclusione del torneo; la prima risposta in questo senso arriva dal femminile, con Ashleigh Barty che si è laureata campionessa, battendo in 2 set Danielle Collins. Arriviamo dunque alla prima finale Slam maschile della stagione, che vede opposti Daniile Rafael. Il cammino di entrambi è stato abbastanza lineare, con poche difficoltà, ma tutti e due hanno avuto un momento critico dove hanno rischiato di essere eliminati. Lo spagnolo non è mai stato sotto nel punteggio, ma Denis Shapovalov è stato ad un solo setvittoria nei quarti di finale; nello stesso turno, il russo ha dovuto rimontare uno svantaggio di 2 parziali ...

