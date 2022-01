Atalanta, regali dei tifosi per Ilicic: “Buon compleanno Josip” (Di sabato 29 gennaio 2022) I tifosi dell’Atalanta non lasciano solo Josip Ilicic, che oggi compie 34 anni. Palloncini con il 3 e il 4, libri a tema sul club più amato dai bergamaschi, dolciumi, dediche, selfie ricordo e parole di incoraggiamento come “Buon compleanno Josip! Ti vogliamo bene #molamia (non mollare, in dialetto, ndr)”. Il calciatore, all’uscita dalla sede dell’Atalanta a Zingonia nel primo pomeriggio, è stato circondato dall’affetto dei sostenitori, alcuni dei quali facenti parte del gruppo Facebook ‘Insieme per la Dea’ e della pagina social ‘Atalanta Bergamo 1907’. Ilicic è nuovamente alle prese con i problemi personali che già lo avevano tenuto fuori squadra nell’estate 2020, dopo la prima ondata da Covid-19. Il club ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Idell’non lasciano solo, che oggi compie 34 anni. Palloncini con il 3 e il 4, libri a tema sul club più amato dai bergamaschi, dolciumi, dediche, selfie ricordo e parole di incoraggiamento come “! Ti vogliamo bene #molamia (non mollare, in dialetto, ndr)”. Il calciatore, all’uscita dalla sede dell’a Zingonia nel primo pomeriggio, è stato circondato dall’affetto dei sostenitori, alcuni dei quali facenti parte del gruppo Facebook ‘Insieme per la Dea’ e della pagina social ‘Bergamo 1907’.è nuovamente alle prese con i problemi personali che già lo avevano tenuto fuori squadra nell’estate 2020, dopo la prima ondata da Covid-19. Il club ...

Atalanta: regali per Ilicic a Zingonia
Palloncini con il 3 e il 4, le cifre dei suoi anni, libri a tema sul club più amato dai bergamaschi, dolciumi, dediche, selfie ricordo e semplici pensieri, come "Buon compleanno Josip! Ti vogliamo ben ...

