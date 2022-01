Amici, una storica ex ballerina del talent è diventata mamma per la seconda volta! (Di sabato 29 gennaio 2022) Amici, è diventata mamma per la seconda volta una delle allieve più apprezzate della quarta edizione del talent. Un altro fiocco rosa dopo Nina, nata a Marzo del 2019, per un’ex ballerina di Amici oggi coreografa e showgirl di tante trasmissioni di punta targate Rai e Mediaset. Stiamo parlando di Romina Carancini, quarta classificata nel 2004, dietro Klajdi, Francesco De Simone e Antonino, vincitore di quella edizione. View this post on Instagram A post shared by Romina Carancini (@rominacarancini) Come ha raccontato la stessa Romina sul suo profilo Instagram, la donna ha iniziato ad accusare le prime doglie ieri sera intorno alle 21. Senza perdersi d’animo, ha immediatamente allertato i suoi genitori pronti ad accudire la ... Leggi su isaechia (Di sabato 29 gennaio 2022), èper lavolta una delle allieve più apprezzate della quarta edizione del. Un altro fiocco rosa dopo Nina, nata a Marzo del 2019, per un’exdioggi coreografa e showgirl di tante trasmissioni di punta targate Rai e Mediaset. Stiamo parlando di Romina Carancini, quarta classificata nel 2004, dietro Klajdi, Francesco De Simone e Antonino, vincitore di quella edizione. View this post on Instagram A post shared by Romina Carancini (@rominacarancini) Come ha raccontato la stessa Romina sul suo profilo Instagram, la donna ha iniziato ad accusare le prime doglie ieri sera intorno alle 21. Senza perdersi d’animo, ha immediatamente allertato i suoi genitori pronti ad accudire la ...

