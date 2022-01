Ultime Notizie Roma del 28-01-2022 ore 19:10 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitalini dopo l’insuccesso della candidatura di Elisabetta casellati il centrodestra si astiene dalla sesta votazione per eleggere il Presidente della Repubblica e Movimento 5 Stelle PD Leu Italia viva vota scheda Bianca arrivato un altro scrutinio a vuoto nella quinta votazione la presidente del Senato ha ottenuto 382 voti 123 meno del cuore come una sessantina i Franchi tiratori nel centrodestra mentre centro-sinistra si è astenuto voti sono Mattarella 46 di Matteo 38 Berlusconi 8 Tagliani e cartabia 7 casi di 6 draghi 3 Belloni 2 Cambiamo argomento e il 4 febbraio la comunità europea in zona andrà a Baku per la riunione del consiglio consultivo del corridoio degli Alpini regionale oltre a partecipare per la prima volta di persone lavori del consiglio senza avere incontri bilaterali con i ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 28 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitalini dopo l’insuccesso della candidatura di Elisabetta casellati il centrodestra si astiene dalla sesta votazione per eleggere il Presidente della Repubblica e Movimento 5 Stelle PD Leu Italia viva vota scheda Bianca arrivato un altro scrutinio a vuoto nella quinta votazione la presidente del Senato ha ottenuto 382 voti 123 meno del cuore come una sessantina i Franchi tiratori nel centrodestra mentre centro-sinistra si è astenuto voti sono Mattarella 46 di Matteo 38 Berlusconi 8 Tagliani e cartabia 7 casi di 6 draghi 3 Belloni 2 Cambiamo argomento e il 4 febbraio la comunità europea in zona andrà a Baku per la riunione del consiglio consultivo del corridoio degli Alpini regionale oltre a partecipare per la prima volta di persone lavori del consiglio senza avere incontri bilaterali con i ...

