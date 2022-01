Ultime Notizie Roma del 28-01-2022 ore 18:10 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione è da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione le Notizie dall’Italia e dal mondo in primo piano il Quirinale le votazioni del presidente della repubblica dopo l’insuccesso della candidatura di Elisabetta casellati centrodestra Si astiene Nella sesta votazione per eleggere il Presidente della Repubblica e Movimento 5 Stelle PD Leo Italia viva vota scheda Bianca ti va Dunque verso lo scrutinio a vuoto nella quinta votazione la presidente del Senato ha ottenuto 382 voti 123 meno del forum una sessantina i Franchi tiratori nel centrodestra mentre il centro-sinistra si è astenuto voti via Mattarella 46 di Matteo 38 Berlusconi 86 anni e carta BSF casini sei draghi 3 Belloni 2 e dopo casellati non resta che draghi dice leader di coraggio Italia sindaco di Venezia ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 28 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione è da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione ledall’Italia e dal mondo in primo piano il Quirinale le votazioni del presidente della repubblica dopo l’insuccesso della candidatura di Elisabetta casellati centrodestra Si astiene Nella sesta votazione per eleggere il Presidente della Repubblica e Movimento 5 Stelle PD Leo Italia viva vota scheda Bianca ti va Dunque verso lo scrutinio a vuoto nella quinta votazione la presidente del Senato ha ottenuto 382 voti 123 meno del forum una sessantina i Franchi tiratori nel centrodestra mentre il centro-sinistra si è astenuto voti via Mattarella 46 di Matteo 38 Berlusconi 86 anni e carta BSF casini sei draghi 3 Belloni 2 e dopo casellati non resta che draghi dice leader di coraggio Italia sindaco di Venezia ...

