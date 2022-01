Tirò il freno a mano nell' incidente in cui morirono la compagna e un' altra coppia | condannato a 3 anni e 4 mesi

(Di venerdì 28 gennaio 2022) PESARO - Marco Orazietti è statoper omicidio stradale in concorso per il tragico schianto di Colombarone . Il caso riguarda l'del 9 giugno 2019 che è costato la vita a Silvia ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tirò freno

PESARO - Marco Orazietti è stato condannato per omicidio stradale in concorso per il tragico schianto di Colombarone . Il caso riguarda l'incidente del 9 giugno 2019 che è costato la vita a Silvia ...Pesaro, 27 gennaio 2022 -ila mano alla Mazda guidata dalla fidanzata mentre viaggiava ai 130 km/h lungo la discesa delle Siligate che porta a Colombarone . La vettura andò in testacoda e poi si schiantò su una ...