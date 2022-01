Tabellone Australian Open 2022 maschile | Djokovic out | Berrettini e Sinner teste di serie

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Ilprincipaledegli, primo Slam stagionale per quanto riguarda il tennis professionistico. Novakescluso dal seeding composto da molti tra i migliori giocatori al mondo, tra i quali spiccano inoltre Daniil Medvedev e Alexander Zverev, suoi principali antagonisti. Il tedesco, nel dettaglio, ha trionfato al termine delle ultime Atp Finals, mentre il russo ha sgretolato i sogni del serbo agli Us. L’Italia si presenta con tre tennisti comedi, ossia Matteo, Jannike Lorenzo Sonego; il capitolino tenterà l’ennesimo guizzo Slam, questa volta con l’obiettivo di arrivare sino in fondo. L’altoatesino, invece, non ha intenzione ...

Advertising

RSIsport : ?????? Ashleigh Barty ha riportato dopo 42 anni l'Australia in finale nel tabellone femminile degli Australian Open. B… - lnzpcr : Quand'è l'unico giorno che non si giocano partite del tabellone maschile degli Australian Open? E perché proprio l'… - ilveggente_it : ???? #TENNIS #PRONOSTICI #AustralianOpen, il gran finale dello Slam australiano comincia dalle semifinali del singol… - ilveggente_it : ???? #TENNIS #PRONOSTICI #AustralianOpen, il gran finale dello Slam australiano comincia dalle semifinali del singol… - DanieleSportapp : Nel focus di #SportApp dedicato agli #AustralianOpen 2022 riflettori accesi sul tabellone femminile con il ruolino… -

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Australian

...ranking di Lucia Bronzetti recita 117° posto con una scala di posizioni significativa dopo l'ingresso nelprincipale di Melbourne. Terminata la strepitosa esperienza agliOpen, ...Con il suo splendidoOpen, chiuso in semifinale perdendo in quattro set da Nadal, Matteo ...una semifinale in uno Slam la possono raggiungere buoni giocatori che trovano un buco in,...TABELLONE. MONTEPREMI AUSTRALIAN OPEN. CALENDARIO, PROGRAMMA E TV. L’attesissima sfida tra Barty e Collins andrà in scena sabato 29 gennaio, non prima delle ore 09.30 sulla Rod Laver Arena. Barty-Coll ...Rafa Nadal ferma la corsa alla finale degli Australian Open di Berrettini. Lo spagnolo ha battutto il tennista romano 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 ...