Smart Card Satellitare RAI: ecco cos'è e chi può chiederla per vedere la tv nazionale in HD durante il passaggio a DVB-T2 (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Rai, la televisione pubblica, ha messo a disposizione degli utenti la Smart Card Satellitare Rai, una "tessera" che permette la visione dei canali della stessa Rai via satellite, qualora, durante il passaggio al nuovo digitale terrestre, il famoso switch off delle frequenze, si dovesse avere difficoltà nella ricezione della programmazione della tv pubblica, quindi Rai Uno, Rai Due, Rai Tre e via discorrendo. Rai, 28/1/2022 – Computermagazine.it"In linea con quanto previsto dal Contratto di Servizio, infatti – fanno sapere dalla Rai – in Rai vi assicuriamo sempre la visibilità della nostra intera programmazione". Tale Card potrà essere utilizzata esclusivamente con dei dispositivi certificati, quindi decoder e cam Satellitare, da acquistare seguendo le indicazioni ...

