Salvini | ' Casellati non per contarci | è il massimo dopo Mattarella Dal centrosinistra abbiamo incassato solo no'

Advertising

StefanoFeltri : Abbiamo tolto il paywall: date una letta, cari grandi elettori, prima di votare: - ZanAlessandro : #Casellati, mandata allo sbaraglio dal centrodestra e da un #Salvini che le sta sbagliando tutte. Ha preso in giro… - brandobenifei : La candidatura di #Casellati da parte della destra, da lei accettata, si pone contro la maggioranza di governo e du… - LoryDowney7 : RT @Walter32099227: Caro Matteo Salvini se tu proponi la #Casellati è normale che #Conte e #Letta disertano! Proporre la #Casellati è una v… - Baol2870 : Ho una domanda per #Salvini: ma se la Casellati non viene eletta poi un minuto dopo si dimette da Presidente del Senato? #Quirinale2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Casellati

Nel mezzo cariche di Stato (la presidente del Senato Maria Elisabetta), illustri ... due leader costretti a far buon viso a cattiva sorte: Matteoe Giuseppe Conte Alle 17 torna in ..."Vedremo se il centrodestra confermerà la candidatura di Elisabetta. Non si è capito qual è il disegno strategico die Meloni. Forza Italia vorrebbe un accordo " le parole di Renzi ...Oggi portiamo quella in assoluto più alta. Ottenne il 75% dei voti per fare il presidente del Senato quattro anni fa, non una vita fa", ha lamentato Salvini. Che reputa la candidatura della Casellati ...«Vogliono decidere il capo dello Stato senza condividere il nome e in solitaria, il contrario di quello che si dovrebbe fare in una situazione come questa perché nessuno è autosufficiente. Questo dimo ...