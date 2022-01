Quirinale, spiragli di dialogo: Salvini incontra Draghi, poi Conte e Letta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma – Corsa al Quirinale, sembrano aprirsi spiragli di dialogo tra le due parti. Il segretario della Lega, Matteo Salvini s’è visto con il premier Mario Draghi. I due sono stati visti uscire a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro dallo stesso palazzo nei pressi di via Veneto. Subito dopo si è svolto un incontro, negli uffici del M5S alla Camera, tra Matteo Salvini, Enrico Letta e Giuseppe Conte. “Abbiamo aperto una trattativa”, con il centrosinistra, “vediamo”, ha detto la capogruppo al Senato di Forza Italia, Anna Maria Bernini, parlando con i giornalisti alla Camera. Ed è in corso una iniziativa trasversale ai gruppi di Pd, M5s e Leu per far salire i consensi a Sergio Mattarella, così da fare superare il numero di 166 raggiunto ieri. C’è stato ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma – Corsa al, sembrano aprirsiditra le due parti. Il segretario della Lega, Matteos’è visto con il premier Mario. I due sono stati visti uscire a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro dallo stesso palazzo nei pressi di via Veneto. Subito dopo si è svolto un incontro, negli uffici del M5S alla Camera, tra Matteo, Enricoe Giuseppe. “Abbiamo aperto una trattativa”, con il centrosinistra, “vediamo”, ha detto la capogruppo al Senato di Forza Italia, Anna Maria Bernini, parlando con i giornalisti alla Camera. Ed è in corso una iniziativa trasversale ai gruppi di Pd, M5s e Leu per far salire i consensi a Sergio Mattarella, così da fare superare il numero di 166 raggiunto ieri. C’è stato ...

Advertising

ilfaroonline : Quirinale, spiragli di dialogo: Salvini incontra Draghi, poi Conte e Letta - MariellaLoi : RT @ilgiornale: Sergio Mattarella continua a incrementare i consensi tra i grandi elettori: nella terza votazione ha totalizzato 125 prefer… - ilgiornale : Sergio Mattarella continua a incrementare i consensi tra i grandi elettori: nella terza votazione ha totalizzato 12… - infoitinterno : Quirinale, 'in delegazione per implorare Mattarella': spiragli per un bis? L'indiscrezione di Bruno Tabacci - ArcaduAngelo : RT @Libero_official: Per il sottosegretario #Tabacci, la soluzione più semplice è andare a implorare a #Mattarella il bis al #Quirinale ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale spiragli Presidente della Repubblica: ora la sesta votazione. Incontro Salvini, Letta e Conte ... ben al di sotto del quorum della maggioranza assoluta che vale la salita al Quirinale. Spazio, ... forse si aprono spiragli . Prima fonti dei 5 Stelle riferiscono che Giuseppe Conte sta sentendo il ...

Quirinale, il centrodestra si astiene. FI: 'Si tratta'. Salvini vede Draghi. Poi Letta e Conte Intanto sembrano aprirsi spiragli di dialogo tra le due parti. Il segretario della Lega, Matteo Salvini s'è visto con il premier Mario Draghi . I due sono stati visti uscire a pochi minuti di ...

Quirinale, spiragli di dialogo: Salvini incontra Draghi, poi Conte e Letta Il Faro online Mario Draghi punterebbe al quinto scrutinio per un’elezione a sorpresa Con Mario Draghi che punterebbe al quinto scrutinio si pone il problema vero: Palazzo Chigi e il Pnrr. Open la spiega bene: il problema non è Draghi al Colle ma la casella di Palazzo Chigi se Draghi a ...

SESTA CHIAMATA, TRATTATIVE IN CORSO ROMA – ll centrodestra si astiene al sesto voto per il Quirinale, in corso. E’ quanto è stato deciso dal vertice di coalizione tenutosi alla Camera dopo la fumata nera dell’ultima votazione. Mentre il ...

... ben al di sotto del quorum della maggioranza assoluta che vale la salita al. Spazio, ... forse si aprono. Prima fonti dei 5 Stelle riferiscono che Giuseppe Conte sta sentendo il ...Intanto sembrano aprirsidi dialogo tra le due parti. Il segretario della Lega, Matteo Salvini s'è visto con il premier Mario Draghi . I due sono stati visti uscire a pochi minuti di ...Con Mario Draghi che punterebbe al quinto scrutinio si pone il problema vero: Palazzo Chigi e il Pnrr. Open la spiega bene: il problema non è Draghi al Colle ma la casella di Palazzo Chigi se Draghi a ...ROMA – ll centrodestra si astiene al sesto voto per il Quirinale, in corso. E’ quanto è stato deciso dal vertice di coalizione tenutosi alla Camera dopo la fumata nera dell’ultima votazione. Mentre il ...