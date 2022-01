Quirinale | Fico legge Casellati | Casellati | e lei assiste

Advertising

Tommasolabate : Sul voto a #Casellati il centrodestra sta predisponendo il controllo delle schede (di cognomi e nomi ce ne sono in… - pietroraffa : #Casellati scrive messaggi mentre Fico prova a passarle le schede, molte con il suo nome. Scene abbastanza surreali… - IlContiAndrea : Fico passa le schede e la #Casellati c’ha il cellulare in mano. Ma… ??????? #Quirinale #PresidenteDellaRepubblica - paolomosanghini : E mentre Fico leggeva Maria Elisabetta Alberti Casellati io speravo di aver capito “La Regina Elisabetta può regger… - antoniodballaro : RT @pietroraffa: #Casellati scrive messaggi mentre Fico prova a passarle le schede, molte con il suo nome. Scene abbastanza surreali #Quir… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Fico

.... Secondo i dem, infatti, la sua presenza è del tutto "inopportuna" dal momento che Matteo Salvini in mattinata ha lanciato ufficilamente per il centrodestra la sua candidatura al. Da ...Matteo Renzi ha detto a Radio Leopolda: 'Vediamo se oggi si chiude' la partita per il, '... 14:40 Casellati al fianco didurante lo spoglio delle schede E' in corso nell'Aula della Camera ...Roma, 28 gen. (askanews) - È terminato nell'aula della Camera il quinto voto per l'elezione del presidente della Repubblica. Ora lo spoglio a ...Ennesima fumata nera nella quinta votazione, la seconda carica dello Stato fermata dai franchi tiratori. Oggi doppio scrutinio ...