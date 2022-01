Orrore a Parigi, il cadavere di un bambino in una valigia. Arrestata la madre (Di venerdì 28 gennaio 2022) Francia sotto choc per il caso del bambino di 10 anni trovato morto dentro una valigia. Oggi la madre, in fuga dalla sera di mercoledì quando il piccolo era scomparso, è stata Arrestata. L'Orrore era ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Francia sotto choc per il caso deldi 10 anni trovato morto dentro una. Oggi la, in fuga dalla sera di mercoledì quando il piccolo era scomparso, è stata. L'era ...

Advertising

LaStampa : Francia, orrore nella banlieu di Parigi: il cadavere di un bimbo di 10 anni trovato in una valigia - CALCIOGEMINI : Orrore a Parigi, trovato il cadavere di un bimbo in una valigia #parigi - Luisella49 : RT @MediasetTgcom24: Orrore a Parigi, trovato il cadavere di un bimbo in una valigia #parigi - scuroscuroscuro : RT @MediasetTgcom24: Orrore a Parigi, trovato il cadavere di un bimbo in una valigia #parigi - MediasetTgcom24 : Orrore a Parigi, trovato il cadavere di un bimbo in una valigia #parigi -