Minnie in un completo firmato Stella McCartney | “Simbolo di progresso per le nuove generazioni”

Anche le icone possono cambiare look. E così Minnie, storica e amata compagna di Mickey Mouse, d'ora in poi, indosserà anche i pantaloni, in un completo disegnato appositamente per lei dalla stilista Stella McCartney, al posto del classico vestitino rosso a pois bianchi. Insomma per una delle star della Disney era giunto il momento di rifarsi il guardaroba e chi meglio della regina della moda britannica poteva occuparsi del suo restyling? Con un tailleur blu scuro, con gli immancabili pois, e ricami neri abbinato al classico fiocco con la stessa fantasia, ecco che Minnie diventa la madrina delle celebrazioni in occasione del 30esimo compleanno di Disneyland Paris, il parco divertimenti a tema inaugurato il 12 aprile 1992, che si festeggeranno con una sfilata e vari eventi il prossimo 6 ...

