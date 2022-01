Milan, si sogna un big in scadenza. Kessie, è sfida tra Juve e Inter (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tante le notizie in questa mattina de 28 gennaio 2022 sul Milan. In primo piano il calciomercato e i possibili addii di Kessie e Castiillejo Leggi su pianetamilan (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tante le notizie in questa mattina de 28 gennaio 2022 sul. In primo piano il calciomercato e i possibili addii die Castiillejo

Advertising

capuanogio : ?? #Kessie è sul taccuino di #Marotta che sogna di portarlo all'#Inter a parametro zero e ha già preso informazioni… - PianetaMilan : .@acmilan, si sogna un big in scadenza. #Kessie, è sfida tra @juventusfc e @Inter - #Calciomercato #ACMilan #Milan… - Roberta_Siro : RT @capuanogio: ?? #Kessie è sul taccuino di #Marotta che sogna di portarlo all'#Inter a parametro zero e ha già preso informazioni sulle r… - AndreaRondo : RT @ComunqueMilan: #BilanciFarlocchiUno sogna di far pagare Gosens ai contribuenti. #BilanciFarlocchiDue sogna di far pagare Vlahovic al Mi… - milansette : Calciomercato Milan – Maldini sogna uno ‘sgambetto’ alla Juventus -