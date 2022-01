Milan, nulla di preoccupante per Kessié: ecco quando torna l’ivoriano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Franck Kessié, centrocampista del Milan, non ha riportato lesioni dopo la forte botta presa durante Costa d'Avorio-Egitto in Coppa d'Africa Leggi su pianetamilan (Di venerdì 28 gennaio 2022) Franck, centrocampista del, non ha riportato lesioni dopo la forte botta presa durante Costa d'Avorio-Egitto in Coppa d'Africa

Advertising

PianetaMilan : .@acmilan, nulla di preoccupante per #Kessie: ecco quando torna l'ivoriano - #ACMilan #Milan #SempreMilan - ETuitta : @AndreaTiberio7 E lo dico sinceramente. Sono anni che tifo Roma, Napoli Atalanta. Vedere l'Inter seconda, dietro i… - CrisInter91 : @SickNick85 @towerfelix @CalcioFinanza Ma nulla da dire sulla crisi economica nel calcio, che non è riferita solo a… - AIexDeI : @PinoMeazza Nope... Stam era alla Lazio, quando è andato al Milan non ha vinto nulla (forse la supercoppa, ma devo controllare) - furgeTX : @dello__98 Meglio non rischiare, semplicemente perché non ci perdi nulla. Che ci guadagni a darlo in prestito con d… -