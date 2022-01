Lacerenza | “Vlahovic grande colpo per la Juve | l’Inter resta favorita ma occhio a Napoli e Milan”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 29 gennaio 2022)O – Abbiamo incontrato Ruggero, agente Fifa e procuratore nonché collaboratore della Usm Group, per fare il punto della situazione su mercato e campionato di Serie A. Queste le dichiarazioni che il giovane professionista ha rilasciato a L’Opinionista. Cosa ne pensa dell’acquisto di? Risolverà tutti i problemi dellantus o è opportuno intervenire ancora sul mercato? È un grandissimo, sia in prospettiva che per l’immediato. Forse il miglior centravanti che lantus avrebbe potuto acquistare dal mercato. Di sicuro darà unamano e probabilmente una svolta a livello offensivo, anche se personalmente andrei anche a rivedere un po’ la zona di centrocampo, che credo abbia bisogno di innesti importanti. Lei chi consiglierebbe alla ...