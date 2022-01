«Dateci il suo cachet di Sanremo», guai per Ornella Muti: rispunta una vecchia causa per una cena con Putin (Di venerdì 28 gennaio 2022) Aveva dovuto declinare all’ultimo un invito a teatro per «problemi di salute», ma in realtà Ornella Muti doveva partecipare a una cena di gala dove ci sarebbe stato anche il presidente russo Vladimir Putin. Torna a far parlare di sé una vecchia causa tra l’attrice, prossima co-conduttrice del Festival di Sanremo, e il Teatro di Pordenone, da cui ora arriva la richiesta di pignorare materialmente il cachet previsto per l’impegno all’Ariston. Nel 2010 Muti non si presentò a un evento programmato presso il teatro veneto motivando l’assenza con improvvisi problemi di salute. Nella stessa sera venne vista alla cena di gala accanto al presidente russo. La sentenza di allora fu quella di un risarcimento che però sembrerebbe ... Leggi su open.online (Di venerdì 28 gennaio 2022) Aveva dovuto declinare all’ultimo un invito a teatro per «problemi di salute», ma in realtàdoveva partecipare a unadi gala dove ci sarebbe stato anche il presidente russo Vladimir. Torna a far parlare di sé unatra l’attrice, prossima co-conduttrice del Festival di, e il Teatro di Pordenone, da cui ora arriva la richiesta di pignorare materialmente ilprevisto per l’impegno all’Ariston. Nel 2010non si presentò a un evento programmato presso il teatro veneto motivando l’assenza con improvvisi problemi di salute. Nella stessa sera venne vista alladi gala accanto al presidente russo. La sentenza di allora fu quella di un risarcimento che però sembrerebbe ...

Advertising

marialetiziama9 : RT @LFacciato: @GiovanniToti @ZONABIANCA1 Parli col suo compagno di lotta ai non vaccinati @M_Fedriga.Mano nella mano,trotterellanti,andate… - FLampunio : RT @LFacciato: @GiovanniToti @ZONABIANCA1 Parli col suo compagno di lotta ai non vaccinati @M_Fedriga.Mano nella mano,trotterellanti,andate… - AlexAnd32346671 : RT @barabeke_it: Dateci Gianni Letta al #Quirinale e finiamola qua. È un uomo all’altezza del ruolo, di grandi capacità. Ha servito Berlusc… - FedericoPostet : RT @LFacciato: @GiovanniToti @ZONABIANCA1 Parli col suo compagno di lotta ai non vaccinati @M_Fedriga.Mano nella mano,trotterellanti,andate… - LFacciato : @GiovanniToti @ZONABIANCA1 Parli col suo compagno di lotta ai non vaccinati @M_Fedriga.Mano nella mano,trotterellan… -

Ultime Notizie dalla rete : Dateci suo ORLANDO WEEKS - HOP UP (Pias, 2022) Il suo album di debutto, A Quickening , deviava, infatti, dalle consuete scorribande elettriche, ... Dateci un ascolto, ne vale davvero la pena. VOTO: 7,5 Blackswan, venerdì 28/01/2022

Centristi disorientati: dateci stabilità Mattarella per Giovanni Toti è "un bene rifugio, un porto sicuro", che otterrebbe "un'ovazione se ci fosse libertà di voto" e se il suo "senso di responsabilità" gli facesse cambiare idea sul doppio ...

«Dateci il suo cachet di Sanremo», guai per Ornella Muti: rispunta una vecchia causa per una cena con Putin Open Centristi disorientati: dateci stabilità Il terrore che la legislatura finisca. Ira di Renzi sui tempi: "Non è X factor" L'ideale sarebbe un Mattarella bis, ma andrebbero bene anche un Draghi al Quirinale mettendo però il governo in sicurezz ...

False partenze e interessi del Paese I mille e passa grandi elettori tanto «grandi» non sono sembrati, visto che si limitano a sfilare davanti all’urna senza votare: non hanno l’aria di aver capito che cosa il Paese si aspetta dalle sue ...

Ilalbum di debutto, A Quickening , deviava, infatti, dalle consuete scorribande elettriche, ...un ascolto, ne vale davvero la pena. VOTO: 7,5 Blackswan, venerdì 28/01/2022Mattarella per Giovanni Toti è "un bene rifugio, un porto sicuro", che otterrebbe "un'ovazione se ci fosse libertà di voto" e se il"senso di responsabilità" gli facesse cambiare idea sul doppio ...Il terrore che la legislatura finisca. Ira di Renzi sui tempi: "Non è X factor" L'ideale sarebbe un Mattarella bis, ma andrebbero bene anche un Draghi al Quirinale mettendo però il governo in sicurezz ...I mille e passa grandi elettori tanto «grandi» non sono sembrati, visto che si limitano a sfilare davanti all’urna senza votare: non hanno l’aria di aver capito che cosa il Paese si aspetta dalle sue ...