Covid, la Danimarca è pronta a rimuovere tutte le restrizioni (Di venerdì 28 gennaio 2022) La prima ministra danese Mette Frederiksen ha annunciato che dal 1 febbraio il Paese è pronto ad abbandonare le restrizioni anti Covid Leggi su vanityfair (Di venerdì 28 gennaio 2022) La prima ministra danese Mette Frederiksen ha annunciato che dal 1 febbraio il Paese è pronto ad abbandonare leanti

