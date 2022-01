Covid, incinta e non vaccinata peggiora, parto cesareo Ancona, 30enne in Rianimazione (Di venerdì 28 gennaio 2022) Teramo - In mattinata "progressivo peggioramento delle condizioni cliniche" della 30enne incinta alla 33/a settimana, non vaccinata, proveniente da Teramo, ricoverata dalla notte del 24 gennaio nella Rianimazione Pediatrica del "Salesi" di Ancona a seguito dell'aggravamento dell'insufficienza respiratoria correlata a Covid. Lo fa sapere l'azienda Ospedali Riuniti: "dopo una valutazione collegiale con gli specialisti ostetrici e neonatologi, si è deciso di procedere al parto con taglio cesareo, nel primo pomeriggio, per operare in condizioni di benessere fetale, evitando il rischio concreto di prossima sofferenza". Viste le condizioni cliniche della paziente che si prospettano "ragionevolmente peggiorative, il taglio ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 28 gennaio 2022) Teramo - In mattinata "progressivomento delle condizioni cliniche" dellaalla 33/a settimana, non, proveniente da Teramo, ricoverata dalla notte del 24 gennaio nellaPediatrica del "Salesi" dia seguito dell'aggravamento dell'insufficienza respiratoria correlata a. Lo fa sapere l'azienda Ospedali Riuniti: "dopo una valutazione collegiale con gli specialisti ostetrici e neonatologi, si è deciso di procedere alcon taglio, nel primo pomeriggio, per operare in condizioni di benessere fetale, evitando il rischio concreto di prossima sofferenza". Viste le condizioni cliniche della paziente che si prospettano "ragionevolmentetive, il taglio ...

Advertising

repubblica : Covid, una donna incinta su due non si vaccina per paura: 'Molti rischi, serve immunizzarsi'. E una su sei partoris… - UBrignone : RT @tempoweb: La pillola anti-#Covid vietata a chi non vuole restare incinta: annulla l'anticoncenzionale #pfizer #eventiavversi #28gennaio… - LiberoDeMente : Leggere sotto le varie foto dei tamponi con risultato positivo al covid, le congratulazioni delle varie zie Concett… - viveremarche : Incinta e senza vaccino ricoverata in terapia intensiva per Covid al Salesi: cesareo per salvare il bimbo… - vivereancona : Incinta e senza vaccino ricoverata in terapia intensiva per Covid al Salesi: cesareo per salvare il bimbo… -