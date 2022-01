Covid-19, secondo uno studio di laboratorio la cannabis può prevenire l'infezione (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) - Roma, 28/01/2022. Uno studio di laboratorio condotto da un team di ricercatori statunitensi avrebbe dimostrato la capacità di alcuni cannabinoidi di prevenire l'infezione da Covid-19. La ricerca , intitolata “Cannabinoids Block Cellular Entry of SARS-CoV-2 and the Emerging Variants”, è stata pubblicata Journal of Nature Products. CBGA e CBDA efficaci contro le varianti Alfa e Beta Come spiega un articolo pubblicato da Bloomberg, i ricercatori della Oregon State University che hanno effettuato lo studio hanno rilevato, tramite screening, come due composti organici comunemente presenti nella canapa, il CBGA (acido cannabigerolico) e il CBDA (acidocannabidiolico), avrebbero il potenziale per combattere il coronavirus. In particolare, la ricerca evidenzia come tali composti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) - Roma, 28/01/2022. Unodicondotto da un team di ricercatori statunitensi avrebbe dimostrato la capacità di alcuni cannabinoidi dil'da-19. La ricerca , intitolata “Cannabinoids Block Cellular Entry of SARS-CoV-2 and the Emerging Variants”, è stata pubblicata Journal of Nature Products. CBGA e CBDA efficaci contro le varianti Alfa e Beta Come spiega un articolo pubblicato da Bloomberg, i ricercatori della Oregon State University che hanno effettuato lohanno rilevato, tramite screening, come due composti organici comunemente presenti nella canapa, il CBGA (acido cannabigerolico) e il CBDA (acidocannabidiolico), avrebbero il potenziale per combattere il coronavirus. In particolare, la ricerca evidenzia come tali composti ...

