Caltagirone esce dal patto con Del Vecchio. Cosa cambia per Generali (Di venerdì 28 gennaio 2022) La notizia è arrivata come un fulmine a ciel (quasi) sereno: Francesco Gaetano Caltagirone ha deciso di recedere dal patto di consultazione che con Leonardo Del Vecchio e la Fondazione Crt ha sottoscritto per chiedere un cambio di passo nella gestione del gruppo Generali e presenterà una propria lista per il rinnovo del cda. La funzione del patto è "superata", ha scritto l'imprenditore romano in una nota inviata agli altri pattisti, funzione che era quella di "favorire la consultazione delle parti in vista delle determinazioni da assumere in occasione della prossima assemblea di Generali". Nella stessa lettera Caltagirone critica duramente l'atteggiamento del Leone che non sarebbe stato disponibile al confronto con i pattisti, e anzi, ha ignorato le istanze di ...

