Calciomercato, ancora un ribaltone in panchina: arriva Lampard (Di sabato 29 gennaio 2022) Ad un anno dall'esonero dal 'suo' Chelsea, Frank Lampard ritornerà ad allenare una squadra di Premier League. Se nel nostro campionato l'Inter è saldamente in vetta alla classifica, in Premier League è il Manchester City a comandare. La squadra di Guardiola ha nove punti di vantaggio sul Liverpool secondo che, però, deve recuperare una partita. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato ancora Kulusevski Tottenham: l'accordo con la Juve si avvicina, ecco cosa manca ... ecco cosa manca Ancora un contatto tra il Tottenham e la Juve per Kulusevski. A confermare la voce di mercato è stato Gianluca Di Marzio a Calciomercato l'Originale su Sky Sport. I due club hanno ...

Torino, c'è l'ok di Ricci: i dettagli dell'affare Mancava ancora però l'intesa tra il Toro e il giocatore, arrivata poco fa: Ricci firmerà un contratto di quattro anni e mezzo con un ingaggio da 600 milioni più bonus. L'INCASTRO - Il trasferimento ...

?Calciomercato Juventus: il rinnovo di Dybala è ancora in stand-by, in quota avanza l’ipotesi City Calciomercato.com Kulusevski, dall'arrivo alla Juventus al possibile addio Silenzioso, riservato e con un mancino che disegna calcio. Il carattere non è ancora forgiato del tutto, ma Kulusevski ha ancora tempo per lavorarci. Un diamante, da custodire con cura ma anche da asp ...

Casale Lazio, trattativa ancora viva: le ultime In casa Lazio si prova a lavorare sulla difesa, con il nome di Casale che resterebbe in pole. Come riportato da La Repubblica, i biancocelesti potrebbero provarci fino alla fine, cercando di vincere l ...

