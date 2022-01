Bullismo a Jesi | il bambino di 8 anni picchia i compagni e tutta la classe non si presenta più a scuola

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Unbullo talmente violento da far rimanere a casa un’intera. È quanto accaduto nellaprimaria di viale Verdi “Collodi”, a, in provincia di Ancona. I genitori dei bambini, stanchi dei continui episodi dicommessi da dueda un bimbo di 8, hanno deciso di protestare, non mandando più ai loro figli. “Abbiamo deciso di tenere i nostri figli a casa perché non ci sentiamo più al sicuro – spiega un rapnte del gruppo delle mamme e dei papà -. Sono dueche i nostri piccoli subiscono botte, interruzioni di lezioni, parolacce e insulti da parte di undi 8. Abbiamo fatto una relazione al vice Questore, sono state ...

Proteste in un istituto elementare di Jesi: ieri e oggi in classe c'era solo il bambino accusato di essere violento: "Non ci sentiamo più sicuri" ..."E' vero, non nego l'esistenza a scuola di una situazione di problematicità. Credo che però i toni utilizzati per descrivere questa circostanza siano esasperati". A parlare è la professoressa Lidia Pr ...