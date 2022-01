A Chiara Ferragni dissero che non poteva avere figli, andare in terapia l’ha aiutata a smentirli (Di venerdì 28 gennaio 2022) La nota influencer e donna d’affari Chiara Ferragni ha due figli, Leone e Vittoria. La terapia l’ha aiutata a diventare madre, nonostante l’avviso di un medico. Quando la Ferragni, poco più di cinque anni fa, decise di rivolgersi a un medico, le fu detto che avere figli per lei sarebbe stato molto difficile. La notizia fu un duro colpo. Ma le cose possono sempre cambiare, e cambiano, infatti. Ad oggi Chiara Ferragni e Fedez hanno due bimbi, Leone, di 3 anni, e Vittoria, nata a marzo del 2021 (una pandemic baby, come la definirebbe internet). Alcuni anni fa però questo sogno era sul punto di infrangersi, dopo la diagnosi medica che la riteneva a rischio di infertilità. Ora, ci sono tanti modi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) La nota influencer e donna d’affariha due, Leone e Vittoria. Laa diventare madre, nonostante l’avviso di un medico. Quando la, poco più di cinque anni fa, decise di rivolgersi a un medico, le fu detto cheper lei sarebbe stato molto difficile. La notizia fu un duro colpo. Ma le cose possono sempre cambiare, e cambiano, infatti. Ad oggie Fedez hanno due bimbi, Leone, di 3 anni, e Vittoria, nata a marzo del 2021 (una pandemic baby, come la definirebbe internet). Alcuni anni fa però questo sogno era sul punto di infrangersi, dopo la diagnosi medica che la riteneva a rischio di infertilità. Ora, ci sono tanti modi ...

