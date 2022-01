Volandri | “Sinner cresce ancora e Berrettini ha forza da vendere”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 27 gennaio 2022) “Jannikha fatto un grandissimo torneo e, e Tsitsipas ha fatto la partita perfetta”. Lo dice all’Adnkronos il direttore tecnico della Federtennis e capitano di Davis, Filippo, dopo la sconfitta incassata dall’azzurro Jannikcontro il greco Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale dell’Australian Open. “Jannik è stato bravissimo contro di lui: si vede bene chetantissimo e brucia le tappe, in Davis mi ha impressionato non tanto per la tecnica, che è evidente, ma per come gestisce la sua giornata. Semmai –sottolinea– ha bisogno di essere frenato: si vede che il tennis è la sua vita, giocherebbe 7 giorni su 7 senza fermarsi mai”. Daparole di ammirazione anche per Matteo ...