Un anno di aborti nascosti in Polonia (Di giovedì 27 gennaio 2022) «Ho appena preso la pastiglia, sto tremando». «Temevo di finire in prigione o che il feto sarebbe sopravvissuto». «Dovresti essere un robot per farlo senza paura: un aborto spontaneo dopo 22 settimane è quasi come partorire». Una donna consiglia una clinica in Cechia, un’altra una cura di pillole «fino a che non si rompono le acque», un’altra ancora suggerisce di portare con sé cioccolata e barrette per riprendersi al risveglio. C’è chi, incerta e spaventata, chiede comprensione; chi rincuora condividendo la propria esperienza e raccontando come ce l’ha fatta. Sono le storie che si leggono sul forum dell’organizzazione Kobiety w Sieci (Donne online), che dal 2006 permette alle donne polacche di chiedere informazioni e discutere di aborto e diritti riproduttivi in forma anonima. Un divieto quasi totale In Polonia è in vigore da un anno esatto una ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 27 gennaio 2022) «Ho appena preso la pastiglia, sto tremando». «Temevo di finire in prigione o che il feto sarebbe sopravvissuto». «Dovresti essere un robot per farlo senza paura: un aborto spontaneo dopo 22 settimane è quasi come partorire». Una donna consiglia una clinica in Cechia, un’altra una cura di pillole «fino a che non si rompono le acque», un’altra ancora suggerisce di portare con sé cioccolata e barrette per riprendersi al risveglio. C’è chi, incerta e spaventata, chiede comprensione; chi rincuora condividendo la propria esperienza e raccontando come ce l’ha fatta. Sono le storie che si leggono sul forum dell’organizzazione Kobiety w Sieci (Donne online), che dal 2006 permette alle donne polacche di chiedere informazioni e discutere di aborto e diritti riproduttivi in forma anonima. Un divieto quasi totale Inè in vigore da unesatto una ...

