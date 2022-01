Tsitsipas-Medvedev in tv domani: orario, canale e diretta streaming semifinale Australian Open 2022 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Stefanos Tsitsipas dovrà vedersela con Daniil Medvedev nella semifinale degli Australian Open 2022. Un anno dopo, sono ancora loro due i protagonisti del penultimo atto del torneo nella parte bassa del tabellone. Il greco ha sconfitto in tre rapidi set Jannik Sinner, mentre il russo è rimasto in campo per quasi cinque ore contro Auger-Aliassime, annullando un match e rimontando due set di svantaggio. Medvedev è avanti 6-2 nei precedenti e secondo i bookmakers partirà favorito. Il greco però è pronto a dare il 100% per raggiungere la sua prima finale a Melbourne. TABELLONE MONTEPREMI Australian Open CALENDARIO, PROGRAMMA E TV L’incontro tra Tsitsipas e Medvedev si svolgerà domani, ... Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Stefanosdovrà vedersela con Daniilnelladegli. Un anno dopo, sono ancora loro due i protagonisti del penultimo atto del torneo nella parte bassa del tabellone. Il greco ha sconfitto in tre rapidi set Jannik Sinner, mentre il russo è rimasto in campo per quasi cinque ore contro Auger-Aliassime, annullando un match e rimontando due set di svantaggio.è avanti 6-2 nei precedenti e secondo i bookmakers partirà favorito. Il greco però è pronto a dare il 100% per raggiungere la sua prima finale a Melbourne. TABELLONE MONTEPREMICALENDARIO, PROGRAMMA E TV L’incontro trasi svolgerà, ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? Australian Open ?? Qualificati alle semifinali: ? Nadal ???? ? Berrettini ???? In gioco: ?? Auger-Aliassime ???? ?? Me… - Eurosport_IT : ?? Australian Open ?? Qualificati alle semifinali: ? Nadal ???? ? Berrettini ???? ? Medvedev ???? ? Tsitsipas ????… - WeAreTennisITA : Stefanos Tsitsipas sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner dopo la vittoria in 5 set su Fritz. Il greco è avan… - sportface2016 : #AusOpen #Tsitsipas-#Medvedev in tv domani: orario, canale e diretta streaming - eqslcv_ : RT @ma__linharess: Semifinais do Australian Open: Daniil Medvedev x Stefanos Tsitsipas Rafael Nadal x Matteo Berrettini Qual vai ser a f… -