Traffico Roma del 27-01-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 gennaio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione grossi disagi alle porte diper un tamponamento a Catena tra 5 veicoli in via Pontina al momento 6 km di coda in direzione della Capitale tra Pomezia Castelno auto in fila in via Cilicia in direzione di Piazza Tuscolo rallentamenti poi su via Ostiense in uscita daall’altezza di Mezzocammino alle squillino in corso fino alle 20 una fiaccolata per la giornata della memoria interessate oltre all’omonima Piazza via Urbana via Capocci e via degli Zingari sono possibili rallentamenti chiudiamo con il trasporto ferroviario di nuovo regolare il servizio sulla lineaFormia in precedenza ha rallentato in direzione di Napoli per un guasto tecnico a Formia registrati ritardi per i treni in viaggio fino a 20 minuti dettagli di queste di altre notizie ...