Squali | Uno studio conferma: attaccherebbero gli esseri umani per errore (Di giovedì 27 gennaio 2022) Secondo gli scienziati si tratterebbe di "scambio di identità", problema derivato da una male identificazione visiva Squali, uno studio conferma: attaccherebbero gli esseri umani per errore – curiosauro.itLo squalo che attacca l'uomo nelle acque del mare è una condizione permeata nell'immaginario collettivo. Ad aiutare di sicuro la tradizione tramandata per racconti e la vasta filmografia a tema – ad esempio Lo squalo di Spielberg o Paradise Beach –Dentro l'incubo con protagonista Blake Lively, Serena di Gossip Girl -. Di sicuro si tratta un pericolo reale che si corre soprattutto in Australia, coste del Pacifico e Sud Africa. Eppure il trend degli attacchi da parte degli Squali all'uomo – come riportato nell'archivio dell'International Shark Attack ...

