Sport in tv oggi | giovedì 27 gennaio | programma e orari di tutti gli eventi

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Il tennis a farla da padrone, ma c’è spazio per basket e volley, oltre al grande golf. Ecco allora il palinsesto di27, con lazione completa dellotrasmesso dalla varie emittenti televisive detentrici dei diritti tv in Italia. Australian Open in mattinata, ci sono le semifinali femminili, mentre nel pomeriggio e in serata tocca al basket e al volley con le coppe europee. Di seguito ecco lazione completa.Face.

Advertising

Corriere : ?? MATTEO! - SkySport : Coppa d'Africa: l'Egitto elimina la Costa d'Avorio ai rigori e vola ai quarti di finale #SkySport #CoppaDAfrica… - SkySport : Coronavirus: i dati regione per regione sui nuovi contagi #SkySport #Coronavirus #Covid19 - sulsitodisimone : Nell'edicola sulsitodisimone trovi anche le prime pagine dei quotidiani sportivi - andreastoolbox : Calciomercato 2022, ultime news e tutte le trattative del 27 gennaio | Sky Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Sport oggi

OA Sport

È un'operazione da 25 milioni di euro più bonus, domani (, ndr) sarà il giorno delle visite mediche. Robin è super contento'. Esattamente come Inzaghi, che ha approvato la virata su Gosens (dopo ...La "digital regulation" diventa unodi squadra In futuro, per quanto riguarda la ... questo significa che enormi volumi di dati adadeguatamente protetti potrebbero diventare accessibili a ...Si parla anche dei rossoneri sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, in vista della “partitissima del 5 febbraio”, ovvero il derby con ...CALCIOMERCATO - Secondo la Gazzetta dello Sport il Manchester City di Guardiola sarebbe pronto a proporre alla Joya un ingaggio da 10 milioni a stagione battend ...